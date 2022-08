Gerold Heinzelmann gibt nach 30 Jahren den Vorsitz bei der Wolfegger CDU ab

Bei der jüngsten Hauptversammlung hat der CDU-Ortsverband Wolfegg einen neuen Vorstand gewählt. Wie die Partei mitteilt, ist Gerold Heinzelmann nach über 30 Jahren als Vorsitzender nicht mehr zur Wahl angetreten. Sein Nachfolger ist Ludwig Erbgraf zu Waldburg-Wolfegg und Waldsee.

„Das Interesse, auch an der Kommunalpolitik, war vor 20 Jahren noch anders: Der Post-Saal war voll, bei den Kandidatenvorstellungen waren mindestens 40 Teilnehmer anwesend. Heute reicht der kleine Saal vollkommen aus“, resümiert Heinzelmann und ergänzt: „Wahrscheinlich fehlt in Wolfegg auch der politische Gegner?“ Acht Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen sowie sieben Kreis- und Kommunalwahlen habe er erlebt. Jetzt könne er mit „einem guten Gefühl“ den Vorsitz in jüngere Hände abgeben.

Einstimmig zu seinem Nachfolger wurde dann Ludwig Erbgraf zu Waldburg-Wolfegg und Waldsee gewählt. Als Nachfolger von Eugen Frick wurde Matthias Scheftschick ebenso einstimmig gewählt. Zum Kassenprüfer gewählt wurde Peter Müller. Nicolas Flosbach und Norbert Scheffler wurden in ihren Ämtern als zweiter Vorsitzender und Schriftführer bestätigt. Künftige Beisitzer im Vorstand sind Andreas Rummel und Gerold Heinzelmann.