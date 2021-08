FV Molpertshaus 1964traf sich zur Hauptversammlung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Jahreshauptversammlung des FV Molpertshaus fand am 23. Juli um 18:00 Uhr in ungewohntem Rahmen statt. Corona-bedingt wurde die Jahreshauptversammlung zum ersten Mal im Sommer abgehalten und auch nicht wie gewohnt im Adlersaal, sondern auf dem Sportplatz in Molpertshaus.

Der 1. Vorsitzende Michael Senn begrüßte die 37 anwesenden Mitglieder, darunter die Ehrenvorstände, Ehrenmitglieder, die Gemeinde, Kirchengemeinde- und Ortschaftsräte sowie die Vertreter der örtlichen Vereine. Michael Senn ließ in seinem Bericht das vergangene Vereinsjahr Revue passieren. Es folgte der Bericht des Schriftführers Philipp Lander. Die Kassierer des Vereins, Marina Neyer und Janik Fink, legten jeweils ihren Kassenbericht dar, die trotz des Ausfalls des Pfingstturniers mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden konnten. Der Abteilungsleiter für den Bereich Fußball, Raimund Biber, ließ in seinem Bericht die vergangene Saison Revue passieren. Leider konnte er sich hierbei kurz halten, da die Saisons 2019/2020 und 2020/2021 frühzeitig abgebrochen werden mussten. Jugendleiter Marc Gronmayer gab in seinem Bericht einen Rückblick über die vergangene Saison, die ebenfalls abgebrochen wurde und informierte über die aktuellen Spielgemeinschaften im Jugendbereich mit dem SV Haisterkirch, bei dem er sich auch für die gute Zusammenarbeit im letzten Jahr bedankte.

Nachdem zu den vorgetragenen Berichten keine Fragen aus der Versammlung kamen, beantragte Ortsvorsteher Franz Spehn die Entlastung der Vorstandschaft. Diese wurde von den anwesenden Mitgliedern einstimmig erteilt.

Die turnusmäßigen Neuwahlen brachten folgende Veränderungen: Als Schriftführerin wurde Samanta Lutz (für Philipp Lander), als aktiver Beisitzer Andreas Härle (für Raphael Detzel) und als passiver Beisitzer Oliver Schnell (für Gerhard Stöckler) gewählt.

Für weitere 2 Jahre wurden einstimmig gewählt der 1. Vorsitzende Michael Senn, Kassiererin Marina Neyer, Jugendleiter Marc Gronmayer und als aktiver Beisitzer Stefan Brändle.

Nachdem die Wahlen abgeschlossen waren, bedankte sich Michael Senn bei Gerhard Stöckler, Raphael Detzel, Philipp Lander und Kevin Welte für die Arbeit in der Vorstandschaft. Zum Abschluss bedankte sich M. Senn bei den Anwesenden für die Unterstützung durch Arbeitseinsätze oder Spenden, sowie auch beim Gasthaus Adler für die bereitwillige Unterstützung im vergangenen Vereinsjahr und hofft natürlich auch auf diese im jetzigen Jahr.