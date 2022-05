FV Molperthaus veranstaltet Pfingstturnier

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der FV Molperthaus veranstaltet an Pfingsten wieder sein traditionelles Pfingstturnier. Los geht es am Samstagabend, 4. Juni, mit einer DJ-Party unter dem Motto „Molpetanzt“. Am Sonntag spielt der MV Molpertshaus zum Frühschoppen auf. Außerdem geht es dann zur Sache mit dem Elfmeterturnier. Am Abend heißt es dann „Molperockt“ mit „Midnigth Special“ im Festzelt. Am Montag begrüßt der Musikverein Eintürnen die Frühschoppengäste.

Die Anmeldung zum Elfmeterturnier erfolgt unter fv-molpertshaus.de/pfingstfest/elfmeterturnier. Nachdem die Anmeldung abgeschickt wurde, erhält der Teamverantwortliche eine E-Mail an die angegebene Mailadresse. Darin werden die Kontodaten übermittelt, an die das Startgeld überwiesen werden muss. Erst nach Zahlungseingang (spätestens bis 31. Mai) ist die Anmeldung vollzogen.