Fußballcamp in den Sommerferien

Um den Kindern die Zeit in den Sommerferien zu versüßen, veranstaltet der FV Molpertshaus in diesem Jahr bereits zum dritten Mal das Fußball-Camp in Kooperation mit „RS Talente“ für Kinder und Jugendliche zwischen 6- und 14 Jahren (Jahrgänge 2007-2015).

Das Feriencamp sei aber nicht nur etwas für Kinder, die bereits einiges Können am Ball besitzen, so der Verein in einer Pressemitteilung. Egal auf welchem Stand - vom Anfänger bis zum Ballkünstler - im Fußball-Camp sind alle Jungen und Mädchen herzlich Willkommen.

Die Trainer von „RS Talente“ vermitteln Fußball anhand pädagogischer Konzepte. Im Camp gehe es nicht nur um die Leistung, sondern auch um die sozialen Komponenten des Sports, Spaß und Teamgeist. Im Camp möchte der Verein den Kindern den Spaß und die Liebe am Fußball weitergeben und ihr Selbstbewusstsein am Ball stärken. Dazu erwarten die Kinder neue Freunde, innovative Spielformen und das tolle Gefühl, wie Profis im Camp zu trainieren, heißt es weiter.

Roman Schweizer, Namensgeber und Leiter von „RS Talente“ ist in Ulm geboren und war von 2009 bis 2016 beim VfB Stuttgart als Nachwuchsprofi aktiv. Sollte das Camp coronabedingt nicht stattfinden können, wird die Teilnahmegebühr zurückerstattet.

An allen drei Tagen ist der Beginn um 9.30 Uhr und das offizielle Ende um 15 Uhr, wer möchte darf gerne bis 16 Uhr bleiben. Es gibt je zwei Trainingseinheiten, dazwischen Mittagessen, Getränke und Obst sind inklusive.