Funkenflug: Feuerwehr rückt aus

Wegen eines vermuteten Kaminbrandes in Molpertshaus hat eine Zeugin am Dienstagvormittag die Feuerwehr verständigt. Sie sah laut Polizeibericht Funken aus einem Kamin aufsteigen. Die Feuerwehr rückte aus, konnte aber schnell Entwarnung geben. Die Revisionsklappen waren alle kalt, ein Feuer nicht festzustellen. Es wird vermutet, das starker Wind glühende Asche durch den Kamin geblasen hat, was als Kaminbrand gedeutet werden konnte. Ein Schaden entstand nicht.