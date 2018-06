Freie Bahn für kleine Flitzer

Im Wolfegger Automuseum wird es künftig Autorennen geben. Allerdings nicht mit Formel-1-Fahrzeugen, sondern mit kleinen Modellautos. Der neu gegründete Slotcar-Racing-Club hat eine 31 Meter lange Bahn aufgebaut.

„Bei uns allen lag in der Jugend mal eine Carrerabahn unterm Weihnachtsbaum“, sagt Nicolas Flosbach, und die Herrenrunde nickt schmunzelnd. Und obwohl seither einige Jahre vergangen sind, ist die Leidenschaft für die kleinen Rennautos immer noch da – beziehungsweise wieder erwacht. Die Männer haben im Museum eine Holzbahn mit einer Gesamtlänge von 31 Metern aufgebaut, auf der vier Autos gleichzeitig fahren können.

„Ich hatte von Anfang an die Idee, eine Carrerabahn ins Museum zu holen“, sagt Nicolas Flosbach, der vor einem Jahr das ehemalige Fritz B. Busch-Museum in Wolfegg wiederbelebt hat. Vor kurzem veröffentlichte er diese Idee auf Facebook – und dann ging alles ziemlich schnell. Eine Handvoll Interessierte fand sich zusammen und gründete einen Club, der zunächst Carrera-Rennbahnclub hieß, inzwischen aber in Slotcar-Racing-Club umbenannt wurde. „Carrera ist eine Marke, deren Name man aber generell für die kleinen Rennautos verwendet“, erklärt Michael Duft. Die korrekte Bezeichnung sei eigentlich Slotcars. Mit Slot ist der Schlitz auf der Rennbahn gemeint, in dem das elektrisch angetriebene Auto in der Spur geführt wird.

„Das macht einfach irre Spaß“

Als erste Amtshandlung kauften die frischgebackenen Clubmitglieder eine Holzbahn aus zweiter Hand und bauten sie im Nebengebäude des Automuseums auf. „Wir wollten nicht lange warten, sondern gleich loslegen“, sagt Johann Herz und erklärt, wie man mit Reglern die Geschwindigkeit der Autos auf der Bahn steuern kann. Die Autos haben eine schnelle Beschleunigung und können bis zu 80 Stundenkilometer erreichen. Auch bei ihm zu Hause gibt es immer mal wieder Autorennen auf einer Carrerabahn, die allerdings ein bisschen kleiner ist als die im Museum. „Die ist im ehemaligen Kinderzimmer aufgebaut, und wenn meine inzwischen erwachsenen Söhne zu Besuch kommen, sagen sie, komm Papa, wir fahren eine Runde“, erzählt Johann Herz und lacht. „Das macht einfach irre Spaß.“

Museumsbeucher dürfen mitmachen

Auch Michael Duft hat die Rennleidenschaft schon an den Nachwuchs weitergegeben: an seine zwölfjährige Tochter Lena, die bislang das einzige weibliche Mitglied des Clubs ist. Das muss aber nicht so bleiben – denn die Gründungsväter hoffen auf weitere Interessenten. Sind genug beisammen, soll aus dem Club ein eingetragener Verein werden.

Schon bei den Aufbauarbeiten seien Museumsbesucher immer wieder interessiert an der Rennbahn stehen geblieben, erzählen die Gründungsväter des Clubs. Deshalb wollen sie künftig zu festen Zeiten vor Ort präsent sein, um große und kleine „Rennfahrer“ an ihrem Hobby teilhaben zu lassen, und zwar an jedem ersten Samstag im Monat und an jeden dritten Sonntag im Monat, jeweils von 13 bis 17 Uhr.