Frauen-Union feiert mit Widmann-Mauz in Wolfegg

Großer Festakt auf Schloss Wolfegg im Landkreis Ravensburg: Zum Jubiläum 100 Jahre Frauenwahlrecht und 70 Jahre Frauen-Union hatte der Kreisverband der Frauen-Union geladen. Ehrengast bei den Feierlichkeiten mit Durchlaucht Viviana Fürstin zu Waldburg-Wolfegg und Waldsee am Donnerstagabend kam auch Annette Widmann-Mauz, Staatsministerin bei Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Vorsitzende der Frauen-Union der CDU Deutschlands.

In ihrer Festrede ging Widmann-Mauz auf die Geschichte des Frauenwahlrechts ein und erinnerte daran, dass Frauen in den 1960er- und 1970er-Jahren auch in Deutschland noch die Unterschrift des Ehemanns brauchten, um beispielsweise ein Bankkonto einzurichten. Die Gäste wurden an diesem Abend im Schlosshof vom Fanfarenzug Schloss Wolfegg begrüßt. Für die musikalische Umrahmung sorgten „Die Schellafehla“.

Zu den weiteren Gästen des Jubiläumsabends gehörten neben Johannes Fürst zu Waldburg-Wolfegg und Waldsee auch der Ravensburger Landrat Harald Sievers, der CDU-Bundestagsabgeordnete Axel Müller und die Vorsitzende der Frauen-Union im Landkreis Ravensburg, Sofie Weiler.

Geburtsstunde für das Frauenwahlrecht in Deutschland war das Reichswahlgesetz mit dem aktiven und passiven Wahlrecht für Frauen, das am 30. November 1918 in Kraft trat. Erstmals konnten Frauen am 19. Januar 1919 reichsweit wählen und gewählt werden. Gegen Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts kämpften im Deutschen Reich vor allem die Sozialdemokraten für das Frauenwahlrecht. „Die gemäßigte bürgerliche Frauenbewegung strebte ein eingeschränktes Wahlrecht an. Die radikaleren sozialistischen Frauen um Clara Zetkin forderten dagegen auf dem ersten internationalen sozialistischen Frauenkongress 1907 in Stuttgart das allgemeine Frauenwahlrecht“, ist auf der Internetseite der Landeszentrale für Politische Bildung zu entnehmen. Australien führte 1902 als erster souveräner Staat das Frauenwahlrecht ein, seit 1893 dürfen Frauen in Neuseeland wählen. Erster europäischer Staat mit Frauenwahlrecht war 1906 Finnland. Letztes europäisches Land war 1984 das Fürstentum Liechtenstein, nachdem dort zwei Volksabstimmungen in den 1970er-Jahren gescheitert waren.