Großeinsatz der Feuerwehr in Wolfegg: Schwelbrand in Silo

Mitarbeiter einer Schreinerei in Wolfegg-Wassers haben am Dienstag um 8 Uhr einen Schwelbrand in einem Silo für Hackschnitzel entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Diese rückte mit einem Großaufgebot an.

Rund 20 Fahrzeuge und 70 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Wolfegg, Vogt, Bad Waldsee, Ravensburg und Weingarten sind teilweise unter Atemschutz im Einsatz. Grund für die hohe Anzahl an Einsatzkräften ist laut Einsatzleiter Florian Kibler, dass der gesamte Inhalt des Silos abgetragen werden muss, um weitere Glutnester auszuschließen.

Zur Brandursache kann die Polizei derzeit noch keine abschließende Aussage machen. Sie schließt jedoch Fremdverschulden aus.

Für die Dauer der Löscharbeiten ist die Straße durch die Höll zwischen Wassers und Alttann in beide Richtungen gesperrt. Neben den Einsatzkräften der Feuerwehr ist auch das DRK und die Polizei vor Ort. Verletzt wurde durch den Brand niemand, Gefahr für Anwohner besteht nicht, da der Wind günstig steht und der Rauch über unbebautes Gelände abzieht.

Laut Einsatzleiter Kibler werden die Löscharbeiten noch mehrere Stunden andauern.