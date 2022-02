Fahrzeug prallt gegen Baum

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von etwa 50 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 22.30 Uhr auf der L 317 ereignet hat. Ein 67 Jahre alter Audi-Fahrer kam in einer Linkskurve zwischen Wassers und Oberankenreute nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilt. Ein Rettungsdienst brachte den 67-Jährigen in eine Klinik. Der nicht mehr fahrbereite Audi wurde von einem Abschleppdienst geborgen.