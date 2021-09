Eseltreffen im Bauernhaus-Museum findet auch in diesem Jahr wieder statt

möglich. Nach der Anmeldung erhält man eine verbindliche Reservierungsbestätigung per E-Mail, die am Veranstaltungstag mitzubringen ist. Die Anmeldeplattform verfügt außerdem über eine Stornierungs- und eine Wartelistenfunktion. Es gilt die 3G-Regel. Besucher werden gebeten sich kurz vor Veranstaltungsbeginn auf der Internetseite des Museums über etwaige Änderungen zu informieren.

Die Esel kommen nach Wolfegg: Die aktuelle Coronaverordnung ermöglicht es dem Bauernhaus-Museum, das Programm des Eseltreffens am Samstag, 18. und Sonntag, 19. September erneut in nahezu vollem Umfang zu realisieren – mit begrenzter Besucherzahl, Voranmeldung und 3G-Regel.

Nur der Name lautet anders beim diesjährigen Eseltreffen im Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben Wolfegg. Die Veranstaltung läuft in diesem Jahr unter dem Titel „Bauernmarkt mit Eselschau“. „Die Namensänderung rührt daher, dass wir zu Beginn des Jahres, als die Saison geplant wurde, noch nicht absehen konnten, ob und wie die Durchführung des Eseltreffens‘durch die Pandemie beeinträchtigt sein würde. Daher wollten wir uns alle Optionen offenhalten, um notfalls auch eine verkleinerte Variante realisieren zu können.“, so Leiterin Tanja Kreutzer in einer Pressemitteilung des Museums.

Auch in diesem Jahr wird es wieder einen Schauring geben. Hier zeigen die Eselhalter und Halterinnen verschiedene Anspannarten, es gibt einen Geschicklichkeitsparcours für Esel und natürlich wird auch wieder das schönste Fohlen prämiert. Um gerade am Schauring allzu große Menschenansammlungen zu vermeiden, präsentiert das Museum diesmal ausschließlich Programmhighlights – mit mehrmaliger Wiederholung. Zahlreiche Marktstände bieten Eselzubehör und allerlei Souvenirs an. Auch der große Bauernmarkt wartet wieder an beiden Tagen mit zahlreichen regionalen Produkten, handwerklichen Raritäten und Vorführungen auf.