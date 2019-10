Es geht um Kleidung und Textil

Am Wochenende gibt es im Bauernhaus-Museum in Wolfegg verschiedene Veranstaltungen, teilte das Bauernhausmuseum mit. Es gibt einen Familiensamstag am Samstag, 5. Oktober. Dieses Mal dreht sich von 12 bis 16 Uhr beim Thementag alles um die Themen Kleidung und Textil. Von der Stofferzeugung Webstuhl, über die Weiterverarbeitung an der Nähmaschine und das Herstellen feiner Bänder wird die Herstellung von Textilien vor Augen geführt. Damit der Spaß nicht zu kurz kommt, gibt es zudem eine Verkleidungsstation, die Museumsrallye und das Grillen von Stockbrot. Mit einer Museumsführung am Sonntag, 6. Oktober um 14 Uhr wird das Veranstaltungsangebot an diesem langen Feiertagswochenende abgerundet.