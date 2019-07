Erneut Einbrüche in Wolfegg

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag im Zeitraum von 23.30 bis 6 Uhr in einen Hotelbetrieb mit Restaurant in der Rötenbacher Straße eingebrochen. Hierzu hebelten sie nach Polizeiangaben an der Rückseite des Gebäudes eine Holztüre auf. Im Gastraum des Betriebs suchten die Täter nach Bargeld. Die Tat dürfte mit dem Einbruch in die benachbarte Gaststätte in Zusammenhang stehen. Hier waren in der Nacht zu Dienstag gegen 4 Uhr zwei Personen nach dem Aufhebeln der Zugangstür geflüchtet.

Ebenfalls in der Nacht zum Dienstag wurde in ein Wohngebäude in der Alttanner Straße eingebrochen. Das Wohngebäude befindet sich in der Nachbarschaft zu den beiden Gaststätten, in die in dieser Nacht ebenfalls eingebrochen wurde. Die Täter drangen laut Polizei nach der Öffnung einer Terrassentür in das Wohnhaus ein. Die im Gebäude schlafenden Hausbewohner wurden nicht auf den Einbruch aufmerksam. Der Verlust von Bargeld wurde erst um die Mittagszeit festgestellt.

Hinweise erbittet weiterhin der Polizeiposten Vogt, Telefon 07529 / 971560.