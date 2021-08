Erlebnistag zur „Kräuterweihe“ im Bauernhausmuseum

Mit einem Erlebnistag zu den Themen „Kräuterweihe“, die Welt der Kräuter und das mit dem Feiertag verbundene Brauchtum anlässlich Mariä Himmelfahrt setzt das Bauernhausmuseum Wolfegg am Sonntag, 15. August, seine Reihe „Auf ins Museum!“ fort.

Das Hochfest Mariä Himmelfahrt hatte im Leben der ländlichen Bevölkerung einen festen Platz, heißt es in der Mitteilung des Museums. Zu Ehren Marias wurden Weihbüschele aus verschiedenen Kräutern gebunden und in der Kirche geweiht. Das ganze Jahr über wurden die Weihbüschele im Haus aufgehängt und man sprach den geweihten Kräutern besondere Wirkung zu. Diesem alten Brauch, der im Allgäu bis heute lebendig ist, und den Kräutern im Allgemeinen, widmet das Bauernhaus-Museum einen Erlebnistag, mit Kräuterweihe um 12 Uhr und um 14 Uhr.

Interessierte können beim Kräuterseifemachen zuschauen oder den Landfrauen, wie sie Suppenwürze wie zu Omas Zeiten herstellen, mit Kräutern und naturbelassenen Zutaten. Aussteller bieten Kräuter, Blumen und vieles mehr an. Die Franziskanerinnen vom Kloster Reute bringen Seifen, Salben, Kerzen und Tees ins Bauernhaus-Museum, gemacht aus dem, was die Natur ihnen im Klostergarten bietet.

Kinder können die Welt der Kräuter entdecken und anschließend ihr eigenes Herbarium basteln. Außerdem können sie beim Senfmachen und Essigaromatisieren selbst Hand anlegen. Oder der Märchenerzählerin bei ihren Geschichten lauschen.

Warum darf ein an der Hauswand wachsender Holunderbusch nicht gefällt werden? Was hat es mit dem „Blutfreitag“ auf sich und warum wird an bestimmten Tagen traditionell keine Wäsche gewaschen? – Bei einer Führung mit dem Museumslandwirt können alle Besucher/innen tief eintauchen in die teils magische Welt des Volksglaubens. Was brauche ich beim traditionellen Haus-Ausräuchern und worauf muss ich achten? Das erfahren Interessierte bei Martin Nägele.

Die Landfrauen bieten Kräuterflädlesuppe an. Echter türkischer Tee kann bei einer Verkostung probiert werden und der Kulturverein „Inkultura“ stellt eine traditionelle türkische Kräuterpaste aus bis zu 40 verschiedenen Kräutern her. Wer es lieber gemütlich mag, kann sich darüber hinaus im lauschigen Biergarten der Museumsgaststätte mit gutbürgerlicher Küche verwöhnen lassen.

Musikalisch sorgen die RussBrothers für gute Laune.