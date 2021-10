Erlebnistag bringt bäuerliche Wintervorbereitungen nahe

Mit einem Erlebnistag rund um die bäuerlichen Wintervorbereitungen am Sonntag, 7. November, verabschiedet sich das Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben allmählich in die Winterpause. Das Museum ist im Rückblick auf die Saison zufrieden, sogar größere Veranstaltungen konnten stattfinden.

Die bäuerliche Feldarbeitszeit endet traditionell an Martini, dem 11. November, und damit auch die Saison des Bauernhaus-Museums. Für die Bauern wurde es früher um Martini nochmals richtig betriebsam. Die letzte Ernte musste eingefahren, Lebensmittel verarbeitet und haltbar gemacht sowie Holz geschlagen werden. Was dafür zu tun war, erfahren Besuchende beim Erlebnistag „Auf ins Museum“ am Sonntag, 7. November.

Das Museum zeigt, wie früher Obst und Gemüse haltbar gemacht wurden. Interessierte können beim Schmalz-Auslassen über die Schulter schauen oder selbst Hand anlegen beim Kraut-Einhobeln und Holzhacken. Der Museums-Mauser hält zudem Tipps bereit, wie die eigenen Vorräte vor unliebsamen Schädlingen geschützt werden können. Zum Essen gibt es „Gaisburger Marsch“ und die Landfrauen bieten „Krautschupfnudeln“ an.

Eine Fachjury um den Bäckermeister Heinzelmann verkostet um 15 Uhr am Haupteingang fünf Sorten mitgebrachte Marmeladen – Himbeere, Aprikose, Erdbeere, Zwetschge und Johannisbeere – und prämiert anschließend jeweils einen Sieger oder eine Siegerin. Auf die Gewinner warten Preise.

Interessierte Hobbyköche können sich mit ihrer Marmelade über info@bauernhaus-museum.de oder telefonisch unter 07527/9550-0 für den Wettbewerb anmelden. Am Erlebnistag selbst sind dann jeweils zwei Gläser einer Sorte am Haupteingang Gessenried abzugeben. Die Besuchenden erhalten Proben der eingereichten Leckereien – und können den ein oder anderen nützlichen Tipp für die eigene Küche mit nach Hause nehmen.

Das Museumsteam ist mit der Saison zufrieden, wie Museumsleiterin Tanja Kreutzer betont: „Wir sind mit viel Ungewissheit in dieses Jahr gestartet. Umso mehr freut es uns, dass wir in der zweiten Saisonhälfte fast all‘ unsere Programmpunkte realisieren konnten.“ Sogar das beliebte Eseltreffen mit rund 7.000 Besuchenden und den Apfel- und Kartoffeltag mit knapp 3.500 Gästen konnte das Team im Herbst wieder verwirklichen.

Die neue Dauerausstellung „kommen – schaffen – bleiben“ zu „Gastarbeitern und Gastarbeiterinnen“ auf dem Land habe sogar Besuchende aus der ganzen Region angelockt, sagte Kreutzer. Das Team blickt nun zuversichtlich in Richtung Wolfegger Adventsmarkt, der am 3. Adventswochenende stattfinden soll.