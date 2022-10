Erfolgreiches 3D-Bogenturnier in und um Wolfegg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, 23. Oktober veranstaltete die SG Tell Wolfegg nunmehr zum 13. Mal ihr großes 3D-Bogenturnier in und um Wolfegg.

Bei herbstlichem Sonnenschein machten sich um 10 Uhr die 140 Teilnehmer von klein bis groß auf die Jagd nach 28 Tieren. Diese waren ebenfalls von klein bis groß, in verschiedenen Entfernungen sowie in ebener, bergauf oder bergab Schusslinie von Karl Wenzel und seinem Team am Tag zuvor gestellt worden. Gegen 16 Uhr waren alle Schützen wieder wohlbehalten zurück in der Bogenhalle und Bernies Schützenstube. Nach der Auswertung erfolgte die Preisverteilung für die jeweils ersten Drei der einzelnen Bogenklassen. Diese waren wie üblich nach Alter, Geschlecht und Bogenart aufgeteilt.

Die weiteste Anreise zum Turnier hatten die Schützen aus Nürtingen, ebenfalls kamen Vertreter aus dem benachbarten Vorarlberg. Dank der zahlreichen, bewährten Helfer war um 19 Uhr alles aufgeräumt und die 3D-Tiere wieder in ihrem Stall. Auch hierfür ein herzliches ,,Vergelt’s Gott“.

Ein Turnier in dieser Größenordnung ist nur in einer starken Teamleistung zu bewältigen, vielen Dank an alle Helfer und Helferinnen bei der Vorbereitung und Durchführung.

Wir bedanken uns auch bei den Anliegern und Eigentümern der Areale für ihr Verständnis. Mit einem kräftigen ,,Alle ins Kill“ freuen wir uns auf weitere Turniere und Bogenschießtrainingseinheiten.