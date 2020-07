Erdkabel in Wassers wird erneuert

Dieser Tage beginnt die Netze BW, eine Tochter des Energieversorgers EnBW, mit der Verlegung eines neuen 20 000-Volt-Erdkabels im Wolfegger Ortsteil Wassers. Die Leitung verbindet laut Pressemitteilung die neue Trafostation am Beginn der Mühlenstraße mit der soeben modernisierten in der Altdorfstraße auf Höhe Katzensteig. Im Zuge der Tiefbauarbeiten muss die Altdorfstraße deshalb vorübergehend gesperrt und eine Umleitung eingerichtet werden. Damit es in der Weingartener Straße nicht zu größeren Beeinträchtigungen des Durchgangsverkehrs komme, würden die Erdkabel unter der Wolfegger Ach hindurch per Spülbohrung verlegt.

Rund 100 000 Euro investiert die EnBW-Tochter nach eigenen Angaben in die Maßnahme, die laut Kommunalberater Alexander Schuch „schon länger ganz oben auf der Tagesordnung steht“. In dem bestehenden Kabelabschnitt war es in den letzten Jahren mehrfach Defekte aufgetreten, die in Wolfegg jeweils zu Stromausfällen geführt hatten. „Wir sind froh, in diesem besonders schwer zugänglichen Gebiet jetzt eine Lösung für die Erneuerung gefunden zu haben“. Insofern keine weiteren unliebsamen Überraschungen auftreten, soll die Maßnahme noch deutlich vor den Sommerferien abgeschlossen sein.