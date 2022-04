Engpässe bei Grundversorgung in Waisenhäusern Sri Lankas

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die aktuellen globalen Entwicklungen machen auch vor unserem Waisenhaus in Sri Lanka, nahe der Hauptstadt Colombo, nicht halt. Die Steigerung der Preise für Lebensmittel liegt von heute auf morgen teilweise bei 200 Prozent. Täglich wird der Strom für sechs bis neun Stunden abgeschaltet. Gas und Benzin sind kaum noch zu bekommen. Zudem fehlen aufgrund der immer noch aktuellen Corona-Problematik die sonst sehr zahlreichen Besucher des angrenzenden Klosters, die sonst immer auch Spenden für das Waisenhaus bringen. Derzeit sind zudem wieder Ausgangsbeschränkungen verhängt worden. Es ist mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen zu rechnen.

Vor diesem Hintergrund werden dringend mehr finanzielle Mittel für das Waisenhaus sowie deren Bewohner benötigt. Momentan sind 28 Kinder in der Einrichtung untergebracht. Von staatlicher Seite erhält das Waisenhaus keinerlei finanzielle Zuwendungen. Das Hauptziel unseres Vereins „Waisenhaus Sri Lanka e. V.“ mit Sitz in Wolfegg besteht deswegen darin, einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung der finanziellen Grundversorgung zu leisten. Es geht um fundamentale Bedürfnisse wie Nahrung, Kleidung, Medizin und Transport zur Schule. Jeder noch so kleine Beitrag ist für uns sehr wertvoll, und wir würden uns über eine Unterstützung sehr freuen. Sämtliche Spenden gehen ohne Abzüge zu 100 Prozent direkt an das Waisenhaus und sind steuerlich absetzbar.

Informationen zur Spendenmöglichkeit oder auch der Übernahme einer Patenschaft finden Sie auf unserer Webseite WaisenhausSriLanka.de. Schauen Sie sich doch gerne einmal dort um, wir würden uns sehr freuen!