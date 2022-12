Endlich wieder eine Wolfegger Wintermusik

Nach zwei gezwungenermaßen stillen Jahreswechseln wird diesmal wieder vom 31. Dezember bis 6. Januar eine Wintermusik im Ambiente der Alten Pfarr in Wolfegg erklingen. Unter neuer künstlerischer Leitung von Barbara Doll spielt eine Künstlergemeinschaft für die Wintermusik. Zum Kammerkonzert am 4. Januar wird der Kreis erweitert durch drei Nachwuchstalente.

An Silvester und Neujahr freuen sich die Organisatoren auf den Auftritt der „Grande Dame des Horns“ Marie-Luise Neunecker mit dem Horntrio von Brahms und dem Hornquintett von Mozart. Ein weiterer Höhepunkt erklingt an Neujahr mit dem Klavierquintett von Dvořák. Der Geniestreich des 16-jährigen Mendelssohn schlechthin, sein Streichoktett, steht im Mittelpunkt des Kammerkonzerts am 4. Januar, an dem zwei 19-jährige Geigerinnen aus der Ukraine und der Schweiz sowie eine junge Cellistin aus Lettland mitwirken.

Ein Abend mit Streichquintetten am Dreikönigstag wird die Wolfegger Wintermusik 2022/23 abschließen: fünf Musikerinnen und Musiker laden ein zu einer abwechslungsreichen Reise. Beginnend mit Beethovens jugendlich-ungestümen Gesten über Bruckners feierliche Adagioklänge bis hin zum späten Brahms wird die Wintermusik melancholisch und gleichermaßen feurig-ungarisch verklingen.

Karten für alle Konzerte erhalten Interessierte bei der Wolfegg-Information unter Telefon 07527/960151. Informationen zu den einzelnen Konzerten gibt es unter www.wolfeggerwintermusik.de.