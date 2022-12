Einbruchsversuche in Alttann

In eine Gaststätte und eine Kapelle wollte ein Einbrecher im Laufe der letzten Woche einsteigen. Dies teilt die Polizei mit. Der Täter hebelte mit einem Werkzeug an der Tür und einem Fenster der Gaststätte, schaffte es aber nicht in das Gebäude. Die unverschlossene Kapelle, die sich neben dem Gasthaus befindet, betrat der Täter und brach einen Schrank sowie den Tabernakel auf. Gestohlen wurde nichts. Der Schaden, den der Einbrecher verursachte, dürfte sich indes auf einen vierstelligen Betrag belaufen.