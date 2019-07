Wie die Polizei mitteilt, sind am Montag an zwei Erdgeschossfenster der Grundschule in der Röthenbacher Straße Einbruchspuren entdeckt worden. Die Beamten gehen davon aus, dass Unbekannte erfolglos versucht haben, die Fenster aufzuhebeln. Hinweise hierzu erbittet der Polizeiposten Vogt unter der Telefonnummer 07529/971560.