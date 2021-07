Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der FV Molpertshaus hat am Samstag, 10. Juli zum Schnuppertraining für Kinder zwischen 4 und 8 Jahren eingeladen und dies mit großem Erfolg. Neben den schon spielenden Kickern kamen 13 neue Jungen und Mädchen mit Ihren Eltern auf den Sportplatz. Die einen legten direkt mit Ball los, die anderen warteten etwas ab und brauchten einen Moment in der neuen Umgebung. Nach der Begrüßung und dem aufwärmen wurde an mehreren Stationen trainiert und ein erster Einblick gewonnen. Zeitgleich konnten sich die Eltern über den FVM informieren, das Sportgelände und den Spielplatz begutachten. Das Abschlussspiel beendete das Schnuppertraining und zur Stärkung gab es neben Kuchen noch die erste Sportplatzwurst. Lauter strahlende Gesichter bei den Kindern, den Eltern und den Verantwortlichen zeugten von einem rundum gelungenen Vormittag. Alle Kinder wollen zu einem weiteren Training vor oder nach den Ferien wieder kommen. Das ist die größte Freude und Anerkennung für das FVM-Jugendteam um Jugendleiter Marc Gronmayer. Ein großer Dank gilt allen Helferinnen und Helfern, die diesen Tag beworben und für die erfolgreiche Durchführung gesorgt haben. Ganz nach dem FVM Vorsatz: „Unsere Jugend – unsere Zukunft“ war es ein voller Erfolg und sehr gelungener Auftakt für die neue Saison.