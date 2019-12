Drei Tage Adventsmarkt im Bauernhaus-Museum in Wolfegg

- Am dritten Adventwochenende öffnet das Bauernhausmuseum Allgäu-Oberschwaben in Wolfegg zum Adventsmarkt seine Pforten. Mehr als 60 ausgewählte Aussteller präsentieren in den Museumshäusern und Hütten auf dem Museumsgelände ein Sortiment, das oftmals in den eigenen Stuben und Werkstätten hergestellt wurden. Laut Veranstalter reicht das Angebot von selbst gestrickten Socken über das kunstvoll geschnitzte Springerle-Model bis zu ausgefallenem Christbaumschmuck.

Zum besonderen Flair im Bauernhausmuseum tragen die Tannenbäume, die Feuerkörbe und die liebevoll dekorierten Hüten und Marktstände bei. Waffeln, Glühwein samt Feuerzangenbowle und auch deftige Würstel laden zum gemütlichen Verweilen ein. In den Stuben und auf dem Gelände spielen Bläser und Saitenspieler auf, der Heilige Nikolaus besucht am Samstag und Sonntag jeweils um 15 Uhr die Kinder. Und am Sonntag führt das Puppentheater „Toldrian“ um 12 und 14 Uhr ein weihnachtliches Stück auf.