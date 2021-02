Dieser Pfarrer predigt ab Sonntag am Telefon

Schneller als gedacht wird Pfarrer Jan Gruzlak von der evangelischen Kirchengemeinde Alttann zur Telefon-Predigt einladen. Ab Sonntag, 7. Februar, 13 Uhr, können Interessierte unter der Nummer 07527 / 9589825 zum Festnetz-Ortstarif die Auslegung des Predigttextes zum Sonntag hören. Das Angebot ist dann die ganze Woche über zu jeder Zeit abrufbar. Von Sonntag zu Sonntag wird dieser Service dann aktualisiert.

Der Gemeindepfarrer ist sehr glücklich, dass er bereits am nächsten Wochenende starten kann, da derzeit aus Pandemie-Gründen kein Präsenz-Gottesdienst in der Kirche in der Höll stattfindet. Da die Einrichtung dieses Telefon-Angebots auch Ausgaben von rund 1000 Euro verursachte, hatte die Kirchengemeinde einen Spendenaufruf gestartet. Die Unterstützung für das Projekt war daraufhin so groß, dass bereits nach kurzer Zeit die Hälfte der Summe zusammenkam, und Gruzlak ist auch zuversichtlich, die restliche Summe noch einsammeln zu können. „Viele Spender zeigten sich sehr angetan von der Idee und können es kaum erwarten, die Predigt per Telefon abzurufen.“

Der Telefonservice ist vor allem auch ein Angebot für ältere Menschen, die sich mit den modernen Medien nicht so gut auskennen, und für die das Telefon nach wie vor ein unverzichtbares Kommunikationsmittel ist. Vor allem in Pandemiezeiten. Allerdings soll laut Pfarrer Gruzlak die Telefon-Predigt keine kurzfristige Einrichtung sein. Er möchte sie gerne auch nach der Pandemie weiter anbieten. Denn auch danach wird es nach seinen Erfahrungen Menschen geben, denen der Besuch des Gottesdienstes zu mühsam ist, oder die einfach verhindert sind und trotzdem gerne noch das Wort zum Sonntag von ihrem Pfarrer hören möchten. Pfarrer Gruzlak hat diesen Predigtservice bereits an seiner früheren Dienststelle in Bad Godesberg eingeführt und damit gute Erfahrungen gemacht. Offensichtlich kann er damit auch in Alttann überzeugen.