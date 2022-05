Diebe stehlen Elektronikgeräte

Diebe haben im Zeitraum von Samstagmittag bis Sonntagabend mehrere Gegenstände aus einem Wohnhaus in der Straße „Höllsteige“ in Wolfegg entwendet. Die Täter betraten laut Polizeibericht das unverschlossene Haus und stahlen hauptsächlich Elektronikgeräte im Wert von gut 1000 Euro. Vor dem Diebstahl sind einem Nachbarn am Samstag um die Mittagszeit zwei junge Männer aufgefallen, die das Haus beobachtet haben. Das Duo wird als etwa 20 bis 25 Jahre alt, mit dunklem Haar und südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Der Polizeiposten Vogt ermittelt und bittet unter Telefon 07529/97156-0 um Zeugenhinweise.