Aus einem abgestellten Baustellenbagger in Wolfegg ist zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen Diesel abgefüllt worden. Das vollgetankte Fahrzeug war laut Polizei auf einer Baustelle in der Altdorfstraße geparkt. Der Täter schlauchte unberechtigt insgesamt rund 30 Liter des Kraftstoffs ab und suchte danach das Weite, weshalb nun die Polizei wegen Diebstahls ermittelt. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07529/97156-0 an den Polizeiposten Vogt erbeten.