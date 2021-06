Die Spindel schnurrt am Wochenende in Wolfegg

Wie entsteht Kleidung? Wo kommt sie her? Welche Arbeitsschritte sind nötig, bis ein fertiges Hemd entsteht? Diesen Fragen können Besucher am Sonntag, 20. Juni im Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben in Wolfegg beim Erlebnistag zum Thema „Von der Faser bis zum Hemd“ nachgehen. Sie sollen dabei spielerisch einen der jahrhundertelang tragenden Wirtschaftszweige der Region neu entdecken, wie das Museum in einer Pressemitteilung schreibt.

Mit Vorführungen und Mitmach-Aktionen widmet sich das Museum von 10 bis 18 Uhr dem Prozess, wie ein alltägliches Kleidungsstück entsteht, heißt es im Bericht weiter. Mit dabei: Klöpplerinnen, Spinnerinnen, Filzerinnen, Handnäherinnen und Strickerinnen, denen man über die Schulter schauen und dabei die Kunstfertigkeit uralter Kulturtechniken bewundern kann.

Außerdem wird die Flachsbauerngruppe laut Mitteilung am Haus Andrinet in die Flachsweberei einführen. In der Zehntscheuer empfängt die Besucherinnen und Besucher eine Textil-Ausstellung mit alten bäuerlichen Gewändern. Nahe der ‚Gastarbeiter‘-Ausstellung im Fischerhaus informiert ein Infostand zu den Folgen der globalisierten Textilwirtschaft.

Auch zum Mitmachen ist an diesem Tag so Einiges geboten, so die Mitteilung weiter: Unter anderem können sich Klein und Groß selbst darin versuchen, Wolle zu waschen oder ein Webbrett zu bauen. Im idyllischen Obstgarten hinter dem Hof Reisch erzählt eine Erzählerin um 11 und 13 Uhr Märchen rund um das Thema Spinnen.

„Ein sicheres und schönes Erleben ist auch in Zeiten der Pandemie für Groß und Klein im Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben möglich“, ist Museumsleiterin Tanja Kreutzer überzeugt: „Wir haben alle Programmpunkte des Erlebnistags corona-konform konzipiert. Die Vorführungen und Aktivitäten finden größtenteils im Freien statt. An den einzelnen Stationen herrscht Maskenpflicht und es wird auf die Einhaltung der nötigen Abstände geachtet. So schaffen wir eine Atmosphäre, die mit größtmöglichem Schutz gleichsam schöne gemeinsame neue Entdeckungen für Jung und Alt erlaubt. Wir freuen uns, wenn mit dem Erlebnistag wieder ein Stück mehr Lebendigkeit auf unser Gelände zurückkehrt.“

In der unter neuem Pächter wiedereröffneten Museumsgaststätte im Fischerhaus gibt es gutbürgerliche Speisen, auch der Biergarten hat geöffnet. Wenngleich für den Besuch der Außengastronomie aktuell noch ein negativer Coronatest erforderlich ist, so dürfen Speisen laut Mitteilung ausnahmsweise auch zum Verzehr ins Museum mitgenommen werden. Außerdem bieten die Landfrauen „Flachswickel“ als Versucherle an.