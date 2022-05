Die Loretokapelle Wolfegg ist nach Brand und Renovierung wieder offen

Als im September 2018 der Altar und Teile des Teppichbodens in der Wolfegger Loretokapelle brannten und die Kapelle, stärker als anfänglich befürchtet, beschädigt und verrußt wurde, war klar, dass etwas getan werden musste. Die Kapelle, die am südlichen Ortsrand von Wolfegg auf einen Drumlin liegt, von dem sich bei guter Sicht ein schönes Alpenpanorama bietet, wurde renoviert. Bei der feierlichen Einweihung am 23. April wurde nach drei Jahren und sieben Monaten das Rosenkranzgebet, das zwischenzeitlich in der Pfarrkirche Wolfegg weitergeführt wurde, wieder am angestammten Ort gebetet.

Schon früher war festgestellt worden, dass auch der Dachstuhl ziemlich marode war und Feuchtigkeit an den Wänden aufstieg, wie der Vorsitzende der Kirchengemeinde Wolfegg, Bernhard Fleischer, berichtet. So wurde aus dem ursprünglich geschätzten Sachschaden in Höhe von 5000 Euro schließlich eine Gesamtmaßnahme in Höhe von einer halben Million Euro, wobei der größte Teil der Kosten für die Sanierung des Dachstuhls und die Grundmauersanierung aufgebracht werden musste. Dabei wurden etwa auch die stark angefaulten Eckpfeiler des Turms erneuert und somit die Sicherheit und die erforderliche Statik wieder hergestellt, wie Günter Brutscher von der Seelsorgeeinheit Oberes Achtal berichtet.

Neben den substanzerhaltenden Maßnahmen seien die Entrußung und die Malerarbeiten, wie etwa die Fixierung des Anstrichs, das Streichen der Decke der Kapelle und des Oratoriums, zudem die Ausbesserung des teilweise schadhaften Verputzes und manches mehr ins Werk gesetzt worden. Wie bei den meisten denkmalgeschützten Gebäuden blieben auch bei den Renovierungsarbeiten an der Loretokapelle Wolfegg die teuersten Maßnahmen an Dach und Fundament „im Verborgenen“.

Die Finanzierung der Maßnahmen trage vornehmlich die Kirchengemeinde Wolfegg als Eigentümerin der im Jahr 1668 fertiggestellten Kapelle mit den Erweiterungen des Oratoriums im Westen und der Einsiedelei im Osten aus den Jahren 1706 und 1707, heißt es im Bericht weiter. Die Sanierung der Brandschäden wurden von der Gebäudeversicherung übernommen, das Denkmalamt beteiligte sich mit einem stattlichen Betrag an den Sanierungsmaßnahmen, aus dem so genannten „Ausgleichstock“ kommen vom Bischöflichen Ordinariat etwa ein Fünftel der Kosten. Zudem müssen für die Finanzierung Spenden in Höhe von rund 50 000 Euro gesammelt werden.

Bei der Einweihung der Loretokapelle nach der Renovierung sagte Pfarrer Klaus Stegmaier: „Ich möchte diesen Ort auch als eine ,Schule des Friedens’ bezeichnen, denn hier lernen die Menschen im Blick auf Maria still zu werden, auf den Willen Gottes zu hören und diesen in einem wahrhaft christlichen Leben in die Tat umzusetzen.“

Weitere Informationen über die Sanierung der Kapelle und deren Einweihung finden Interessierte in der untertags offenen Kapelle oder im Internet unter www.se-oberes-achtal.drs.de.