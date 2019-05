Die Kandidaten der Unabhängigen Wählergemeinschaft stellen sich vor

Auch die Kandidaten der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) sind nominiert und stellen sich vor der Wahl des Gemeinderates am 26. Mai bei verschiedenen Wahlveranstaltungen vor. Am Freitag, 10. Mai, um 18 Uhr, im Pfadiheim Wolfegg (speziell für Erstwähler und jung Gebliebene); am Dienstag, 14. Mai, um 20 Uhr, im „Zur Restauration“ in Roßberg; am Donnerstag, 16. Mai, um 20 Uhr, im Gasthaus Adler in Molpertshaus; am Dienstag, 21. Mai, um 20 Uhr, im Gasthaus Rose in Molpertshaus, am Mittwoch, 22. Mai, um 20 Uhr, im Gasthof zur Post in Wolfegg und am Freitag, 24. Mai, um 20 Uhr, im „Oberer Wirt“ in Rötenbach haben die Bürger die Möglichkeit, sich ein Bild von den Kandidaten zu machen. Weitere Infos gibt es unter www.uwg-wolfegg.de