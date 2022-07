Die Familien sind Helden des Alltags

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Engagement der Pflegefamilien von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen ist unermesslich. Tatsache ist, es ist groß und es ist wichtig, um den Kindern ein Aufwachsen in einem intakten, geborgenen Umfeld zu ermöglichen. Als Dank und Anerkennung für ihren Einsatz lud das Betreute Wohnen in Familien (BWF) der Stiftung Liebenau die engagierten Pflegefamilien ins Wolfegger Bauernhausmuseum ein, was eine kleine Auszeit vom Alltag und die Möglichkeit für Austausch und Begegnungen bot.

Pünktlich zum Beginn der Veranstaltung schloss der Himmel die Schleusen und schickte die ersten Sonnenstrahlen: speziell für die Familien mit kleinen und größeren Kindern. Fast hundert hatten sich angemeldet und genossen es sichtlich, andere Familie zu treffen, mit ihnen zu plaudern und sich auszutauschen. Bereichsleiter Andreas Liehner dankte für das Engagement. Sein Kollege Gerhard Rechtsteiner zog vor allen Familien als „Helden des Alltags“ den Hut.

Eine besondere Choreografie hatte er für eine der langjährigen Pflegefamilien vorbereitet. Familie Giebson hat eine 17-jährige Tochter. Die 14-jährige Laura betreuen die Giebsons schon Zeit ihres Lebens. Seit zehn Jahren wird die Pflegefamilie fachlich begleitet. Alltag für die Familie ist das frühe Aufstehen, denn Laura sei eine ausgeprägte Frühaufsteherin, und fürs spät ins Bett gehen, weil Laura spät noch Pflege brauche. Nicht alltäglich ist, was die Giebsons sonst so leisten. Vater Giebson baute nicht nur einen Swimmingpool, der auch für Laura zugänglich ist, und ein befahrbares Baumhaus, sondern auch ein Tretboot mit einem Ausleger, auf dem die Jugendliche übers Wasser schweben kann. Die gläubige Familie hat sich auch lange dafür eingesetzt, dass Laura getauft wird und zur Kommunion gehen kann. Heute ist die Jugendliche sogar Ministrantin. Die Familie zeigt Ausdauer und Geduld sowie Haltung, Achtung und Würde. Damit Antje und Patrick Giebson zwischendurch Zeit als Paar genießen können, erhielten sie einen Gutschein für ein gemeinsames Essen in einem Restaurant am Bodensee.

Diese Familie steht beispielhaft für alle Pflegefamilien, die sich mit ihrem besonderen Engagement für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen auszeichnen.

