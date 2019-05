Der Ravensburger Künstler Robert Schad stellt in Wolfegg aus

Schon von Weitem sieht man die geometrische Linienformation, wenn man sich der Orangerie im Fürstlichen Hofgarten in Wolfegg nähert. Auf der Wiese vor dem Gebäude scheint eine riesige Plastik beinahe in der Luft zu stehen und den Gesetzen der Schwerkraft zu trotzen. Beim Näherkommen erkennt man, dass es sich um eine meterhohe Stahlskulptur handelt.

Im Inneren des Gebäudes haben sich rund 100 Kunstinteressierte zur Vernissage des Stahlbildhauers Robert Schad eingefunden. Passend zu den vielen, trotz gleicher Herstellungsweise sehr unterschiedlich wirkenden Skulpturen im Ausstellungsraum erklingt experimentelle Musik mit Kontrabass. Der Klangvirtuose Sebastian Gramss entlockte seinem Instrument sphärische bis schnellgetaktete, rhythmische Industrieklänge, die eine Einheit mit den tonnenschweren Rauminstallationen bilden.

Der Wolfegger Bürgermeister Peter Müller bedankte sich im Anschluss an die expressive Performance des Jazz-Echo-Preisträgers Gramss für die spontane Zusage zur Untermalung der Ausstellung des des international renommierten Künstlers Robert Schad, und lud diesen zu einem Dialog mit dem Künstler-Kollegen Martin Oswald ein.

„Von Ort zu Ort“ ist die bislang größte Ausstellung Schads in Oberschwaben, für die der in Frankreich lebende Künstler insgesamt 60 Skulpturen geschaffen hat. Nach vielen Projekten und Ausstellungen im europäischen Ausland stellt Robert Schad seine großformatigen Skulpturen an ausgewählten Orten zwischen Ulm und Bodensee aus.

Verbindung mit Landschaft

Dafür suchte er gezielt passende Plätze, mit denen seine Werke eine Verbindung eingehen können. Zusammen mit Kurator Wendelin Renn fuhr er durch die schwäbische Provinz und hielt nach spannenden Raumsituationen Ausschau.

Denn zum einen brauchen seine meist tonnenschweren Plastiken entsprechend große Räume, zum anderen soll eine Verbindung zwischen Material und Natur geschaffen werden. Und auch die einzelnen Ortschaften sollen durch die rostroten Linienformen wie mit einem roten Faden verbunden werden.

Schad berichtete, dass die Beziehung zu seiner Heimat nicht ganz ungetrübt sei: In seiner Anfangszeit habe es einige Kontroversen gegeben, bei ersten Ausstellungen wurden zum Beispiel schon mal Skulpturen vom Sockel gehoben und Bilder umgedreht. Von Vandalismus ist Schad in seiner langjährigen Schaffenszeit bislang verschont geblieben, was aber wohl auch an der massiven Stahlverarbeitung liegt. So ist auch die in der Mainacht in Schlier entwendete Skulptur „Kapnak“ wieder unbeschädigt aufgetaucht, wie die „Schwäbische Zeitung“ berichtete.