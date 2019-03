Das Schicksal einer krebskranken alleinerziehenden Mutter bewegt viele Menschen

Eine alleinerziehende Mutter von vier Kindern erkrankt unheilbar an Krebs und veröffentlicht auf einer Spendenplattform im Internet einen Hilferuf. Die Resonanz ist riesig. Neben Geldspenden bekommt die Familie viel Zuspruch und sogar Angebote für kostenlose Urlaubsaufenthalte. Mit dem Geld möchte die Wolfeggerin jetzt alternative Behandlungen finanzieren, die die Krankenkasse nicht bezahlt. „Ich möchte die Hoffnung nicht aufgeben und jede Möglichkeit ausschöpfen“, sagt sie.

Die Diagnose „nicht mehr heilbar“ hat Sabine Pluth vor zwei Wochen erhalten, wie sie erzählt. Zu ihrer Brustkrebserkrankung waren Metastasen in der Leber hinzugekommen. „Das hat uns den Boden unter den Füßen weggezogen“, schildert sie. Die 36-Jährige lebt mit ihren vier Kindern im Alter zwischen zwei und 14 Jahren in Wolfegg. Dass sie an Brustkrebs erkrankt ist, weiß Sabine Pluth seit Dezember 2017. Ihr jüngster Sohn war damals neun Monate alt. „Ich kämpfte das ganze letzte Jahr gegen den Krebs“, schreibt sie auf der Internetplattform gofundme.com. Sie wurde operiert, bekam Chemotherapie, Bestrahlungen und eine Antihormontherapie. „Die Chemotherapie konnte ich nicht beenden, zu stark waren die Nebenwirkungen, teilweise lebensbedrohlich“, schildert Sabine Pluth. „Während meiner Krebsbehandlung zerbrach dann auch noch meine Beziehung“ die Belastung sei zu groß geworden. „Das stürzte mich zusätzlich in eine tiefe Krise.“

Im Februar dieses Jahres fuhr sie mit ihren Kindern zur Reha an die Ostsee. „Es sollte unser Neuanfang sein“, berichtet die 36-Jährige, die Ärzte dort hätten ihr gute Chancen bescheinigt, wieder gesund zu werden. Doch zwei Wochen später stellte sich heraus, dass sich Metastasen gebildet hatten. Nun lebe die Familie mit dieser Erkrankung, „die unser Leben bedroht“. Sie sei aber „nicht bereit, aufzugeben“.

So traf Sabine Pluth die Entscheidung, an die Öffentlichkeit zu gehen. Eine Freundin empfahl ihr die Internetseite gofundme.com, auf der Spendenaufrufe eingestellt werden können. „Ich wollte meine Geschichte erzählen und um Hilfe bitten“, sagt Sabine Pluth. In einem sehr persönlichen Text und mit Bildern von sich und den Kindern berichtet sie, wie sie mit ihrer Diagnose umgeht und wie sie die Spendengelder verwenden möchte. „Ich würde gerne alternative Therapien ausprobieren, die zum Beispiel das Immunsystem aufbauen, um zumindest die Nebenwirkungen der Medikamente zu lindern“, erklärt sie. Das aber zahle die Krankenkasse nicht.

„Keine Schulden hinterlassen“

Ein weiterer Wunsch: Etwas Schönes mit den Kindern unternehmen. „Ich möchte ihnen noch ein paar Dinge ermöglichen, schöne Erinnerungen mit ihrer Mama. Keinen Alltag, der bestimmt ist von Krebs.“ Und auch wenn der Gedanke schmerzlich ist – „Es bricht mir das Herz, zu wissen, dass ich vier Kinder zurücklasse“ – will die vierfache Mutter auch vorsorgen: „Falls ich sterben sollte, sollen sie nicht für meine Beerdigung aufkommen müssen. Ich möchte meinen Kindern keine Schulden hinterlassen.“ Mit den Vätern der Kinder stehe sie in Kontakt, fügt Sabine Pluth hinzu. „Sollte ich es nicht schaffen,werden die Kinder von ihren Papas aufgezogen.“

Die Crowdfunding-Aktion der Wolfeggerin stieß auf riesige Resonanz: Innerhalb weniger Tage kamen mehr als 10 000 Euro zusammen. In Kommentaren sprechen die Spender ihre Anteilnahme aus und übermitteln gute Wünsche. „Das sind überwältigende Rückmeldungen“, sagt Sabine Pluth. „Es ist mehr als wir hoffen konnten. Das hat Lebendigkeit in unsere Familie gebracht.“ Sie bekomme auch viele Anrufe und Nachrichten auf Facebook, berichtet sie. „Die Leute bieten Hilfe an, zum Beispiel Babysitting, und sogar Urlaubsangebote sind dabei.“

Dies alles zeige, dass in den sozialen Medien auch viel Gutes geschehe, ist Sabine Pluth überzeugt – hatte es doch im Vorfeld auch Bekannte gegeben, die von einem solch öffentlichen Umgang mit dem persönlichen Thema abrieten. Auch mit ihren Kindern habe sie von Anfang an offen über ihre Krankheit gesprochen, sagt die Mutter. Froh ist sie außerdem, dass jetzt alle wissen, was los ist. „Vorher haben einige vielleicht nicht genau gewusst, wie sie damit umgehen sollen.“