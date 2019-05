BWV präsentiert fünf Bewerber für Wolfegg

Zwei Frauen und drei Männer stellen sich auf der Liste der Bürgerlichen Wählervereinigung (BWV) in der Gemeinde Wolfegg am 26. Mai zur Wahl für den Gemeinderat. Laut Pressebericht war es Ziel der BWV, ein breites Spektrum an unabhängigen und eigenständigen Kandidaten anzubieten.

Mit Spannung wird vonseiten der BWV erwartet, wie sich die Abschaffung der unechten Teilortswahl in der Gemeinde Wolfegg auf die Verteilung der Stimmen und auf die Besetzung des zukünftigen Gemeinderats auswirken wird. In jedem Fall werde es im neu gewählten Gremium keine Überhangs- oder Ausgleichssitze mehr geben. Zur Wahl am 26. Mai stellen sich Karl Wenzel, Diplom-Ingenieur (BA) Maschinenbau, Ulrike Horn (Diplom-Ingenieurin der Werkstoffwissenschaften), Sven Starbatty (Finanzwirt beim Land Baden-Württemberg), Irene Stimmler (Fachkrankenschwester Intensivpflege) und Karl-Heinz Mayer, Diplom-Betriebswirt (FH).