Buntes Ferienprogramm im Bauernhaus-Museum Wolfegg

Das Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben Wolfegg fährt in der Urlaubszeit ein buntes Programm auf. Die ganzen Sommerferien über können große und kleine Kinder am abwechslungsreichen Programm teilnehmen, heißt e sin einer Mitteilung des Museums

In den Sommerferien wird das Bauernhaus-Museum immer dienstags und donnerstags mit dem Ferienprogramm zum lebendigen Lern- und Erlebnisort. Auf die Kleinen warten dann die Museumshäuser, die Museumstiere und nicht zuletzt viele verschiedene Menschen, die ein spannendes und abwechslungsreiches Programm vorbereitet haben.

Handwerker und Museumsvermittler zeigen Wissen und Techniken aus der Zeit, als die Großeltern noch Kinder waren: Auf dem Schneidesel werden Holzschindeln geschnitzt, die Getreideernte steht an, es gibt „Versucherle“ vom Holzherd, und vieles mehr.

Jeder Tag habe sein eigenes Thema, so die Mitteilung weiter: Vom 5. August im Zeichen des „Allgäuer Braunviehs“, über die Streuobstwiesen am 10. August hin zu „Auf der Walz“ am 9. September. Außerdem gibt es am 26. August, passend zur neuen Dauerausstellung über „Gastarbeiterinnen“ und „Gastarbeiter“ einen „Interkulturellen Tag“ mit Schattentheater, Kalligrafie-Workshop und einer interaktiven Kinderführung zum Thema.

Außerdem gibt es auch im August nochmals das erfolgreiche Angebot der „Familiensamstage“. Noch bis zum 11. September lädt das Museum Familien dazu ein, zum halben Eintrittspreis einen erlebnisreichen Tag im Museum zu verbringen. Und an jedem der Samstage findet ein kostenloses Mitmach-Angebot statt.

Am Sonntag, 15. August, heißt es in Wolfegg wieder „Auf ins Museum!“ Der Erlebnistag dreht sich um die „Kräuterweihe“ anlässlich des Festtags Mariä Himmelfahrt.

Außerdem sind am 29. August die Handarbeiterinnen der „Schwäbischen Kunkelstube“ im Museum und führen dort Spinnen, Häkeln, Stricken und einiges mehr vor.