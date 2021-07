Bund unterstützt das Bauernhausmuseum in Wolfegg finanziell

Mit 11 160 Euro unterstützt das Bundeslandwirtschaftsministerium in Zusammenarbeit mit dem Bundeskanzleramt das Bauernhausmuseum Allgäu-Oberschwaben in Wolfegg. Das teilt das Büro des CDU-Bundestagsabgeordneten Axel Müller.

Das Programm richte sich gezielt an landwirtschaftliche Museen in Städten und Gemeinden mit bis zu 30 000 Einwohnern und an Orte mit ländlichem Charakter. Ausstellungsschwerpunkte müssen mit den Themen Landwirtschaft, Lebensmittelproduktion, Ernährung, Gartenbau, Weinbau oder Fischerei verknüpft sein. Den Finanzmitteln für die Wolfegger Einrichtung liege ein Beschluss des Deutschen Bundestages zugrunde.

„Für das Bauernmuseum sowie die dahinterstehenden Ehrenamtlichen im Förderverein ist diese Bundesförderung sehr wichtig. Diese Mittel ermöglichen eine Fortsetzung der Arbeit und eine Aufwertung der Ausstellung. Das Museum wird mit der Förderung die bestehende Museums-App um Videos in Gebärdensprache ergänzen, die gehörlosen Besucherinnen und Besuchern die Inhalte vermitteln“, sagt Müller.

Nach den Worten des Bundestagsageordneten werde auf diese Weise das kulturelle Angebot vor Ort gestärkt. „Die Förderung ist mehr als nur eine Anerkennung der bisherigen Arbeit.“