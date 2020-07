Briefkasten aufgebrochen und Wegkreuz gestohlen

Noch Zeugen sucht die Polizei zu zwei Straftaten, die vermutlich von ein und demselben Täter über das vergangene Wochenende in Wolfegg und Schlier begangen worden sind.

Der Unbekannte hebelte laut Bericht zunächst in der Nacht zum Sonntag einen Briefkasten beim Bauernhofmuseum auf und stahl daraus mehrere Briefe. Diese wurden später in der Nähe eines Wegkreuzes in Schlier-Fohren geöffnet aufgefunden. Der Täter entwendete vermutlich anschließend das Wegkreuz aus Eichenholz (etwa 1,20 x 0,90 Meter) im Wert von rund 1000 Euro.

Personen, die am vergangenen Wochenende Verdächtiges im Bereich des Bauernhofmuseums beziehungsweise in Schlier-Fohren beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Wegkreuzes geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeiposten Vogt, Telefon 07529/971560, aufzunehmen.