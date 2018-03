Breitbandausbau: Mehr als 860 000 Euro für Wolfegg

Die Gemeinde Wolfegg bekommt mehr als 860 000 Euro für den Breitbandausbau. Das teilen die beiden Landtagsabgeordneten aus dem württembergischen Allgäu, Petra Krebs (Grüne) und Raimund Haser (CDU), mit.

Der für Digitalisierung zuständige Innenminister Thomas Strobl hatte bei der zweiten Förderrunde in diesem Jahr Förderbescheide an rund 30 Zweckverbände und Kommunen überreicht. An den Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg, in dem 35 Städte und Gemeinden zusammengeschlossen sind, gehen diesmal 866 000 Euro. Dieser Betrag ist für den Ausbau schnellerer Internetleitungen in Wolfegg vorgesehen. Wie Wolfeggs Bürgermeister Peter Müller auf SZ-Anfrage erläuterte, wird das Geld für die Verlegung der Hauptleitung im Ortsgebiet verwendet.

Wie Petra Krebs und Raimund Haser weiter mitteilen, bewilligte die grün-schwarze Landesregierung im Jahr 2017 rund 133 Millionen Euro Haushaltsmittel für Projekte im Bereich Breitbandinfrastruktur. Seit Beginn der Breitbandförderung in Baden-Württemberg bis heute habe das Land die Verlegung von mehr als 6000 Kilometern Glasfaserleitungen mit über 320 Millionen Euro unterstützt. Bis 2025 soll Baden-Württemberg flächendeckend mit schnellem Internet versorgt sein.