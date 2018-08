Brass-Abend lockt ins Bauernhausmuseum

Mit einem großen Brass-Abend am 31. August feiert das Bauernhausmuseum ab 18 Uhr seinen Auftakt zum großen Jubiläumswochenende: Auf der Konzertbühne stehen die Musikgruppen „Blechverrückt“, „Brass Band Oberschwaben Allgäu“ und „European Tuba Power“. Konzertkarten gibt es in der Wolfegg-Information, in den Bürgerbüros des Landratsamts in Ravensburg und in Bad Waldsee und im Bauernhausmuseum in Wolfegg. Die Karten kosten im Vorverkauf 13 Euro, ermäßigt 10 Euro und an der Abendkasse 15 beziehungsweise 12 Euro.