BMW-Fahrer übersieht parkenden Nissan

Weil ein 64-jähriger Autofahrer am Montag gegen 22.40 Uhr in Rötenbach einen am Fahrbahnrand der Bethlehemstraße geparkten Nissan übersehen hat, kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von zirka 18 000 Euro entstand. Der BMW fuhr laut Polizei von hinten auf den Nissan auf. Dessen Fahrer blieb unverletzt.