Blühendes Wolfegg

Mit 80 Ausstellern aus der Region und dem ganzen Bundesgebiet ist die Diga-Gartenmesse Wolfegg im schönen Hofgarten ein kleines Highlight, teilt der Veranstalter mit. Sie findet heuer von Freitag, 26., bis Sonntag, 28. Juli, statt.

7000 Besucher genießen laut Ankündigung das attraktive Angebot rund um Haus, Garten und Lifestyle mit kompetenter Beratung. Mittelpunkt der Veranstaltung sind Pflanzen, die in Vielzahl geboten werden. Von Orchideen über Blumenzwiebeln, Gehölze und Obstbäume bis hin zu Pflanzenraritäten wird eine große Auswahl geboten. Auch viele Samen und Kräuter in verschiedensten Variationen werden angeboten. Besuchern werden täglich verschiedene Vorträge zu Themen aus der Pflanzen- und Kräuterwelt geboten.

In Sachen Dekorationen und Accessoires erstreckt sich das Angebot von kunsthandwerklich Gefertigtem aus verschiedensten Materialien bis hin zu einem riesigen Angebot an Deko im „Rostlook“. Auch dem Thema Insektenschutz und Sichtschutz im Freien sowie Markisen und Sonnenschutz wird sich gewidmet.

Die Gastronomie vor Ort übernehmen lokale Vereine. Parkplätze sind gemäß dem Schreiben in ausreichender Zahl in Veranstaltungsnähe vorhanden und ausgeschildert. Die Gartenmesse ist geöffnet am Freitag, 26. Juli, von 10 bis 18 Uhr, am Samstag, 27. Juli, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 28. Juli, von 11 bis 18 Uhr. Erwachsene zahlen sechs Euro Eintritt, Kinder bis einschließlich 14 Jahre sind in Begleitung Erwachsener kostenfrei.