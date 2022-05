Was ist da los? Am Stockweiher bei Wolfegg ist Baden derzeit verboten

Am Stockweiher bei Wolfegg ist derzeit das Baden verboten. Hintergrund ist, dass Badegäste tote Fische im Wasser gesehen haben. Das Landratsamt hat Wasserproben genommen. Jetzt wartet man, welches Ergebnis diese liefern.

Bürger hätten sich bei der Gemeindeverwaltung gemeldet und berichtet, dass im Stockweiher tote Fische treiben, sagt Wolfeggs Bürgermeister Peter Müller auf Anfrage der SZ. Außerdem sei an dem Weiher ein schlechter Geruch wahrzunehmen.

Am Stockweiher bei Wolfegg ist das Baden derzeit verboten. Das nächtliche Aufenthaltsverbot auf dem oberen Schild wurde vor Kurzem aber aufgehoben. (Foto: Rolf Schultes)

Die Gemeindeverwaltung habe deshalb an der Badestelle den Hinweis angebracht, dass das Baden derzeit verboten sei. „Das haben wir aus Sicherheitsgründen gemacht, weil wir derzeit noch nicht wissen, was am Weiher los ist“, so Peter Müller.

Badegäste weichen an andere Seen aus

Viele Badegäste, die am vergangenen Wochenende das schöne Wetter für einen Aufenthalt am Stockweiher nutzen wollten, sind angesichts des Badeverbots zu anderen Badeseen weitergezogen.

Der Stockweiher habe zuletzt wegen der Trockenheit sehr wenig Wasser gehabt, sagt der Bürgermeister. Ob das ein Grund für die toten Fische und den schlechten Geruch ist, wisse man im Moment noch nicht. Auch seien die Badeweiher dieses Jahr noch nicht untersucht worden.

Amt hat Wasserproben genommen

Die Gemeinde Wolfegg hat sich ans Gesundheitsamt beim Landratsamt gewendet. Mitarbeiter der Behörde hätten Wasserproben aus dem Stockweiher entnommen, berichtet Müller. Nun müsse man auf die Ergebnisse warten, um eventuelle weitere Maßnahmen einzuleiten.

Der Stockweiher gehört dem fürstlichen Haus in Wolfegg. Dieses habe man ebenfalls informiert, sagt der Bürgermeister, da am Weiher auch eine Fischerei angesiedelt ist.

Erst vor Kurzem hat der Wolfegger Gemeinderat das nächtliche Aufenthaltsverbot am Stockweiher aufgehoben. Dieses war erlassen worden, weil es in der Corona-Zeit vermehrt zu ausufernden nächtlichen Partys am Weiher gekommen war.