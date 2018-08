Bei Wolfegger Marken-Sommer treffen sich Ford- und Opelfahrer

Im Rahmen des Wolfegger Markensommers lädt das Automuseum Wolfegg am Sonntag, 26. August, alle Fahrer von Ford und Opel Fahrzeugen in den Hofgarten ein. Das Treffen richtet sich an Old- und Youngtimer sowie Exoten beider Marken, die auf den Klassikerstatus noch etwas warten müssen.

Im Fokus stehen der Austausch und die Begegnung gleichgesinnter Markenfreunde, heißt es in der Ankündigung. Das Treffen beginnt um 11 und endet gegen 16 Uhr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, laut Pressetext darf auch der Picknick-Korb mitgebracht werden. Alle Teilnehmer erhalten bei Interesse zu einem Museumsbesuch den Eintritt zum Studententarif.

Ab 13 Uhr kann gegen Lösung einer Eintrittskarte kostenfrei an einer Führung durch das Museum teilgenommen werden. Wie das Automuseum abschließend mitteilt, folgen in diesem Jahr noch Treffen für die Marken Porsche, Audi (mit NSU, Dkw, Horch und Wanderer) sowie für japanische und britische Automobile sowie Zweiräder.