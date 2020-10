Ein Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot kommen auf einen 31-jährigen Mitsubishi-Fahrer zu, der betrunken Auto gefahren ist. Laut Polizeibericht kontrollierten ihn Beamte am Donnerstag gegen 19 Uhr in der Dorfstraße in Wolfegg. Ein Alkoholtest ergab knapp 0,6 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt.