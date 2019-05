Baum sorgt für Stromausfall in Alttann

Vermutlich infolge der Witterung ist am Dienstagabend um kurz vor 19 Uhr ein Baum in eine 20 000-Volt-Freileitung der Netze BW im Westen von Alttann gestürzt. Betroffen vom Stromausfall waren nach Angaben vo EnBW vor allem Haushalte und Betriebe in Alttann, aber auch einigen bereits zu Bergatreute gehörenden Weilern und Gehöften.

Nachdem die Bereitschaft die Schadensstelle in einem Waldstück zwischen Bainders und Neutann ausfindig gemacht hatte, konnten sie durch Schaltmaßnahmen in Abstimmung mit der Zentralen Leitstelle in Ravensburg die Versorgung ab 19.57 Uhr wieder aufbauen. Um 20.18 Uhr waren fast alle Haushalte und Betriebe wieder am Netz. Um ein Gehöft unweit des gestörten Abschnitts zu versorgen, musste zunächst mithilfe eines Steigers eine Trennstelle an dem Freileitungsmast geöffnet werden, an dem die Zuleitung abzweigt. Um 22.10 Uhr erfolgte schließlich auch dort wieder die Zuschaltung. Der umgestürzte Baum wurde im Laufe des Mittwochs aus den Leitungen gesägt, die laut Mitteilung am kommenden Montag erneuert werden sollen.