Bauernhof-Museum Allgäu-Oberschwaben eröffnet die Saison

Das Bauernhof-Museum Allgäu-Oberschwaben in Wolfegg ist in die neue Saison gestartet. Zur Eröffnung des 40. Jubiläumsjahres hatte das Museumsteam um die kommissarische Leiterin Claudia Roßmann geladen. Landrat Harald Sievers eröffnete die bis zum 4. November dauernde Saison.

Als Teil des landesweiten Ausstellungverbunds „Anders. Anders? Ausgrenzung und Integration auf dem Land“ kann dieses und nächstes Jahr das von Kurator Eiden gestaltete Projekt „Zwischen zwei Welten – Gastarbeiter auf dem Land“ im Haus Reisch besichtigt werden. Unter anderem können hier Video-Interviews ehemaliger Gastarbeiter, die in den 50-er und 60-er Jahren in die Region kamen, angeschaut werden.

Zusätzlich zum Essensangebot der Landfrauen gab es an diesem Tag Spezialitäten aus Ländern der ehemaligen Gastarbeiter. So waren auf der Karte sowohl Dinette und schwäbisches Dreierlei als auch Burek und Lahmacun zu finden. Neben Auftritten einer türkischen Kindertanzgruppe, des Posaunenquartetts „Tomposi“ und Schlagern aus den 1960ern gab es auch Vorführungen von Handwerkern, der Oldtimerveteranen und des Automuseums. Wer wollte, konnte sich die Gesichtsbehaarung von einem echten türkischen Barbier in einem Salon aus vergangenen Tagen stutzen lassen.

Geöffnet ist das Freilichtmuseum von Mai bis September täglich von 10 bis 18 Uhr, im April und im Oktober täglich, außer montags, von 10 bis 17 Uhr. Weitere Veranstaltungen unter www.bauernhaus-museum.de