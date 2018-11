Bauernhausmuseum zeigt die Tradition des Metzgerhandwerks

Am Samstag, 3. November, und Sonntag, 4. November, erhalten die Besucher im Bauernhausmuseum in Wolfegg Einblicke in die Hintergründe der Schlachtfeste, wie sie auf Bauernhöfen in Oberschwaben einst üblich waren. Laut Pressemitteilung zeigt und erklärt Metzgermeister Philipp Sontag aus Kißlegg, wie Schweine zerlegt wurden und wie die Fleischverarbeitung stattfand. Außerdem können die Besucher in der Zehntscheuer bei Metzelsuppe, Schlachtplatte und Musik gemeinsam das Schlachtfest feiern.

Wie es in der Ankündigung weiter heißt, zeigt Sontag, wie auf traditionelle Weise eine Schlachtung auf einem Bauernhof abgelaufen ist. Verborgen vor den Besuchern schlachtet er die Schweine unter Aufsicht eines Tierarztes. Anschließend können die Besucher den weiteren Schlachtvorgang in seinen Details beobachten.

Philipp Sontag hat sein Handwerk laut Ankündigung von der Pike auf gelernt: Der 38-Jährige ist demnach Metzger in sechster Generation, und der Familienbetrieb in Kißlegg zählt bereits 160 Jahre. Mit seiner Wortgewandtheit als auch seinem großen Fachwissen hat sich der Metzger nicht nur in der Szene der „Fleischbegeisterten“ einen Namen gemacht: In Showzerlegungen, eigenen Kursen, zahlreichen Auftritten in Funk und Fernsehen als auch als Gastdozent in Lehreinrichtungen bringt er den Menschen seine Leidenschaft für sein Handwerk nahe.

So wie es auch früher nach einem Schlachttag üblich war, können die Museumsbesucher laut Ankündigung bei Metzelsuppe, Schlachtplatte und Musik gemeinsam feiern. Am Samstag findet die Veranstaltung von 12 Uhr bis 20 Uhr statt, am Sonntag von 11 Uhr bis 18 Uhr. In der Zehntscheuer gibt es Kesselfleisch, Blut-, Leberwürste und Sauerkraut, in der Museumsküche kochen die Landfrauen die traditionelle Leberknödelsuppe. Am Sonntagnachmittag gibt es außerdem Kaffee und Kuchen. Abgerundet wird die Hausschlachtung durch ein Mitmachprogramm für Kinder.

Der Eintritt zur Metzelsuppe ist an beiden Tagen frei. Für die Vorführungen im Museumsdorf gilt ein ermäßigter Eintritt. Für Erwachsene kostet der Eintritt fünf Euro, für Kinder 1,50 Euro. Familien bezahlen 12 Euro und Teilfamilien 6 Euro. .