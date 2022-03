Bauernhausmuseum Wolfegg startet am Samstag in die Saison

Vergangenen Winter wurde es übergangsweise zum Impfzentrum – jetzt startet das Bauernhausmuseum in Wolfegg in die neue Saison. Schwerpunktthema ist die „Kulturlandschaft“.

Den Auftakt bildet die Mitmach-Konferenz der Bio-Musterregion, die digital und analog mit buntem Begleitprogramm in Wolfegg stattfindet.Das ganze Jahr hindurch gibt es viel zu sehen, zu lernen und zu erleben rund um den Menschen und seinen Einfluss auf seine Umwelt, früher wie heute.

Die Kulturlandschaft ist in dieser Saison Schwerpunktthema im Bauernhausmuseum. (Foto: Ernst Fesseler)

Am Samstag, 19. März, öffnet das Bauernhausmuseum seine Pforten für die Besucherinnen und Besucher. Die neue Saison steht ganz im Zeichen der „Kulturlandschaft“. Schon ab 19. März können sich Interessierte auf dem Museumsgelände auf Spurensuche durch die bäuerlich geprägte Kulturlandschaft Oberschwabens begeben, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Mit 14 teils interaktiven Stationen bietet ein neuer Entdeckerpfad den Besuchern die Möglichkeit, auf spielerische Art Wissenswertes rund um Äcker, Heuwiesen, Gräben, Viehweiden, Hecken und vieles mehr zu erfahren.

Festakt zur Eröffnung mit Ukraine-Spendenaktion

Erstmals nach einer zweijährigen Pause begeht das Museum die Saisoneröffnung am 19. März wieder mit einem Festakt – wenn auch in kleinerem Umfang als in vergangenen Jahren. Der Eintritt ist an diesem Tag für alle frei.

Aus aktuellem Anlass hat das Museums-Team aber eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Unter dem Motto „Spende statt Eintritt“ können Besucher das Eintrittsgeld freiwillig für die Menschen in der Ukraine spenden. Der Erlös geht laut Mitteilung vollumfänglich auf das Spendenkonto „Nothilfe Ukraine“ der „Aktion Deutschland hilft!“.

Am Sonntag, 20. März, laden die Bio-Musterregion Ravensburg, das Klimaschutzmanagement des Gemeindeverbands Mittleres Schussental, der Bauernverband Allgäu-Oberschwaben, die Regionalwert AG Bodensee-Oberschwaben, der Verein wirundjetzt und das Bauernhausmuseum gemeinsam zur zweiten Mitmach-Konferenz im Landkreis Ravensburg unter dem Titel „Gesunde Landwirtschaft – gesunde Erde – gesundes Leben: Dialog für alle“ ein.

Neben dem digitalen Angebot der „Mitmach-Konferenz“, bei der Interessierte sich in den Dialog um Nachhaltigkeit und umweltschonenden Umgang einbringen können, präsentieren sich auf dem „Marktplatz der Möglichkeiten“ verschiedene Akteure und Akteurinnen rund um Bio und Nachhaltigkeit. Außerdem findet ein buntes Begleitprogramm in Wolfegg statt, mit vielen Erzeugern und Anbietern von Bio-Produkten aus der Region, interaktiven Führungen zur Kulturlandschaft Oberschwabens und zahlreichen Mitmach-Angeboten für Groß und Klein.

In der Museumsakadamie gibt es Tipps für den heimischen Garten

Wer praktische Tipps für die heimische „Kulturlandschaft“ im eigenen Garten sucht, für den hält die „Museumsakadamie“ in diesem Jahr spannende Workshops bereit. Los geht’s am 26. März mit dem Thema Obstbaumveredelung. Auf dem Saisonprogramm stehen außerdem „Sensen für den Hausgebrauch“, ein Obstbaumschnittkurs, ein Workshop in der „Landschafts-Fotografie“ sowie Kurse zum „Wildkräuter-Wissen“, „Weidenkorb-Flechten“, „Saatgut-Gewinnen“, „Kräuterlimonade-Herstellen“ und Vieles mehr. Informationen und Anmeldemöglichkeiten gibt es auf der Website des Museums.

Mit den Spuren, die unsere von Technisierung, Verkehr und Verstädterung geprägte Zeit in der Landschaft hinterlässt, beschäftigt sich von Mai bis Oktober die Sonderausstellung „Menschengemacht. Fotografische Blicke auf die Landschaften unserer Zeit“. Anhand ausgewählter fotografisch-künstlerischer Positionen zeichnet die Ausstellung das spannungsreiche Geflecht zwischen Nutzung, Erleben und Wahrnehmung von Landschaft aus unterschiedlichen Blickwinkeln nach.

Auch die beliebte Reihe „Auf ins Museum!“ steht diesmal ganz im Zeichen des Jahresmottos. Fünf Erlebnistage reichen vom „Lebensraum und Werkstoff Erde“ über die „Heuernte“ und „Tiere in Hof und Flur“ bis hin zum „Holztag“ und machen unterschiedliche Dimensionen von Kulturlandschaft hautnah erfahr- und erlebbar. Die Reihe startet am 18. April. Am 1. Mai dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf den „Kräuter- und Blümlesmarkt“ freuen.

Für Kinder ist wieder ein Ferienprogramm geplant, für Erwachsene gibt es sonntags zu wechselnden Schwerpunkten öffentliche Führungen über das Museumsgelände. Und auch die Familien-Samstage werden in diesem Jahr wieder fortgesetzt. Von Juli bis September kommen Familien und Teilfamilien zum halben Eintritt ins Museum, und an jedem der Familiensamstage findet ein kostenloses Mitmach-Angebot statt.