Bauernhausmuseum Wolfegg ist im Corona-Modus

Das Bauernhausmuseum in Wolfegg ist über die Region hinaus bekannt und als Ausflugsziel beliebt. Diesen Sommer ist jedoch alles ein bisschen anders als sonst: Kurz vor dem Saisonstart wurden im März die Pläne durch die Corona-Pandemie über den Haufen geworfen. Das Museum blieb bis Mitte Mai geschlossen, Veranstaltungen wurden abgesagt. Jetzt können Besucher wieder in regionale Geschichten eintauchen, Tiere und Landwirtschaft erleben, aktiv mitmachen oder einfach mal die Seele baumeln lassen. Bis zum 10. September wird im Museum ein kleines Sommerferienprogramm für Groß und Klein angeboten.

Neu: Kindermuseumsführer und Museums-App

„Wir sind froh, dass uns dieses kleine Programm gelungen ist und so gut ankommt“, sagen Eva-Maria Kocher und Alina Ganter vom Bauernhausmuseum. Als die Corona-Pandemie im März ganz Deutschland in einen abrupten Lockdown zwang, war gerade das eigentlich geplante Jahresprogramm des Museums fertig. „Wir freuten uns darauf, unsere beiden neuen Angebote – einen Kindermuseumsführer und die neue Museums-App – präsentieren und einführen zu können, mussten dann aber von einem Tag auf den anderen umplanen und wieder bei Null anfangen“, berichtet Ganter. Im Zuge von Corona galt es für das Museumsteam, ein detailliertes Hygiene- und Besucherkonzept für die Öffnungszeit ab Mitte Mai zu erstellen, Räumlichkeiten auf die geforderten Abstandsregeln hin zu prüfen sowie ein Ersatzprogramm zu konzipieren.

„Wir haben diese Herausforderungen gemeistert und freuen uns, dass das Bauernhausmuseum wieder geöffnet ist“, sagt Eva-Maria Kocher. Rund 150 Besucher kämen durchschnittlich an den Programmtagen, manchmal seien es auch bis zu 300. Wie immer sind zahlreiche Familien darunter und in diesem Jahr „auffällig viele Touristen“, berichtet die Verwaltungsleiterin.

Intensivere Führungen und museumspädagogische Angebote

Das kleine Ferienprogramm bietet neben den Museumshäusern und Museumstieren auch Handwerk-, Technik- und Landwirtschaftsvorführungen, Vorlese- und Erzählstunden sowie Mitmach-Aktionen. Die Programmpunkte wurden überwiegend ins Freie verlegt und die Teilnehmerzahlen reduziert. „Statt einer eineinhalbstündigen Führung gibt es jetzt beispielsweise vier Kurzführungen mit kleineren Gruppen“, berichtet Museumspädagogin Alina Ganter. Die Neuerungen hätten auch Vorteile, sind sich die beiden Frauen einig: Führungen und museumspädagogische Angebote seien dadurch individueller und intensiver. „Die Museumsvermittler haben jetzt mehr Zeit für die einzelnen Besucher.“

Großveranstaltungen wie der beliebte Eselstag, das Museumsfest oder der Kräuter- und Blümlesmarkt wird es in diesem Jahr wegen der Covid-19-Pandemie nicht geben. Dafür dürfen Kindergärten und Schulen ab September wieder Ausflüge ins Bauernhausmuseum machen. Die aktuelle Wanderausstellung „Geliebte Gabi. Ein Mädchen aus dem Allgäu – ermordet in Auschwitz“ wurde bis in den November verlängert. Fotos und Exponate des Mädchens aus Marktoberdorf geben Einblick in ihr kurzes Leben und die Hintergründe ihres frühen Todes. Hör- und Videostationen mit Zeitzeugen vertiefen die Beschäftigung mit ihrem Schicksal. Das Open-Air-Kino am 22. August mit dem Film „Leni muss fort…“ gehört zum Begleitprogramm. Darüber hinaus werden im September, Oktober und November Führungen angeboten.

Das kleine Ferienprogramm

Bis Donnerstag, 10. September, gibt es im Bauernhausmuseum Wolfegg immer dienstags und donnerstags ein kleines Ferienprogramm mit Handwerk, Vorführungen, Kinderführungen und anderen Attraktionen.

Der nächste Termin ist am Donnerstag, 20. August. Um 13, 14 und 15 Uhr werden Führungen über die Baustelle des neuen Hof Beck mit Architekt Wolfgang Selbach angeboten. Um 13 und 14 Uhr findet das Geschichten-Vorlesen statt – wie sich Waldameisen ein Haus bauen und darin leben, zeigt „Ameisen-Papa“ Franz Gregetz.

Am Samstag, 22. August, um 21 Uhr (Einlass 20.30 Uhr), findet das Open-Air-Kino „Leni muss fort…“ mit einem anschließenden Gespräch mit dem Autor und Regisseur Leo Hiemer (bei schlechtem Wetter in der Zehntscheuer Gessenried) statt.

Von 12 bis 16 Uhr am Sonntag, 23. August, gibt es öffentliche Führungen in Kleingruppen und die Handwerksvorführung Wollverarbeitung. Als Mitmach-Angebote stehen Filzpuppen und Lederbeutel auf dem Programm.

Am Dienstag, 25. August, wird die Ernte aus dem Garten mit altbewährten Methoden haltbar gemacht. Im Stall Richlisreute ist ein original Allgäuer Braunvieh zu Gast. Um 12, 13, 14 und 15 Uhr gibt es Tierführungen, 13 und 14 Uhr das Geschichten-Vorlesen.

Welche große Arbeitserleichterung Landmaschinen brachten, zeigt Hubert Netzer am Donnerstag, 27. August, mit seiner historischen Holzsäge. Mithilfe des Hafergeschirrs wird der reife Hafer geerntet. Um 12, 13, 14 und 15 Uhr gibt es Führungen über die Baustelle des neuen Hof Beck. Um 13 Uhr stehen Märchenerzählungen auf dem Plan. (bab)