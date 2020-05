Bauernhausmuseum Wolfegg öffnet wieder

Das Bauernhausmuseum in Wolfegg startet am Dienstag, 19. Mai, in die neue Saison. Das geht aus einer Pressemitteilung des Landratsamtes Ravensburg hervor, welches das Museum betreibt.

Das Museum ist zu den gewohnten Zeiten von Dienstag bis Sonntag, von 10 bis 18 Uhr, geöffnet. Neu ist die Bauernhaus-Museums-App, die die Besucher durch neun von 19 historischen Gebäuden leitet. Dabei gibt es viel Spannendes zu entdecken: Die früheren Bewohner erzählen ihre Geschichten und kommen dem Besucher dabei ganz nah. Die Museums-App kann am Eingang entweder auf das eigene Smartphone heruntergeladen oder auf einem Leihgerät genutzt werden, heißt es in der Mitteilung weiter. Vom 30. Mai an gibt es zudem die Sonderausstellung „Geliebte Gabi. Ein Mädchen aus dem Allgäu, ermordet in Auschwitz" zu entdecken und auch die Ausstellung über die Schwabenkinder wird weiterhin gezeigt.

Mit der Eröffnung werden die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus umgesetzt. Das Bauernhaus-Museum ist nur über den Haupteingang Zehntscheuer Gessenried zugänglich. Die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln werden beachtet. Führungen und Mitmachprojekte sind nicht buchbar und Veranstaltungen sind bis auf Weiteres nicht möglich. Weitere Informationen zum Museum unter www.bauernhaus-museum.de