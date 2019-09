Bauernhausmuseum in Wolfegg lädt zum Eseltreffen ein

Das Eseltreffen, das am Samstag und Sonntag, 21. und 22. September, bereits zum achten Mal im Bauernhausmuseum in Wolfegg stattfindet, ist Treffpunkt für zahlreiche Besucher aller Altersgruppen. Mehr als 100 Esel werden laut Veranstalter auf dem Gelände zu sehen sein. Eselbesitzer und -freunde finden vom Esel-Zubehör bis zum Esel-Buch Nützliches und Wissenswertes rund um die grauen Gefährten. Verschiedene Prämierungen und Wettbewerbe mit sachkundiger Moderation bringen den Besuchern die Welt der Esel näher. Außerdem gibt es an beiden Tagen im historischen Museumsdorf einen Bauernmarkt mit regionalen Produkten, so die Ankündigung.

In einem großen Schauring auf dem Museumsgelände zeigen die Esel zusammen mit ihren Haltern ihre Vielseitigkeit und ihr Können beim Geschicklichkeitsparcours, bei der Vorstellung von Stuten, Hengsten oder bei den „Gesprächen im Ring“, bei denen sich die Besucher über verschiedenste Themen rund um den Esel informieren können. Auch wer sich die Anschaffung eines Esels überlegt, ist laut des Schreibens in Wolfegg bestens aufgehoben: Die Eselhalter zeigen ein breites Spektrum verschiedener Eselrassen und auch in den moderierten Gesprächen gibt es viele Tipps zur Pflege und zu den Eigenheiten der Tiere. Das schönste Eselfohlen wird am Sonntagmittag vom Publikum prämiert. Auch diverse Produkte rund um den Esel können erworben werden: Mehrere Aussteller bieten Eselmilchseife oder Packsättel an. Auch komplette Kutschen stehen zum Verkauf.

An beiden Tagen organisiert das Museum zudem einen großen Bauernmarkt mit regionalen Produkten: Wurst, Fleisch und Käse sind zu erstehen, ebenso Eier, Brot, Obst, Gemüse sowie Floristik für Haus und Garten. Zudem gibt es Produkte von Ziege und Schaf (Käse, Wolle, Felle) zu kaufen. Außerdem ist am Sonntag der Scherenschleifer vor Ort.

Neben den zahlreichen Vierbeinern gibt es ein musikalisches Programm unter anderem mit den Alphornbläsern Wolfegg, der Musikkapelle Primisweiler und dem Mondscheintrio. Auch das Figurentheater Kauter & Sauter mit seinen fantasievollen Puppen ist dabei. Für Kinder gibt es Angebote zum Mit- und Selbermachen. Ein Besuchermagnet sind laut Pressetexte die Vorträge zur „Gewürz- und Kräuterapotheke der Hildegard von Bingen“.