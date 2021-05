Bauernhausmuseum goes Video

Wegen der hohen Inzidenzen ist das Bauernhausmuseum Allgäu-Oberschwaben Wolfeg seit dem 30. März geschlossen. Um die vielen Projekte und museumspädagogischen Angebote, für die das Bauernhaus-Museum bekannt und beliebt ist, trotzdem anbieten zu können, starten die Museumsmitarbeiter jetzt eine Videoaktion. Im neuen Videoformat will das Museumsteam einerseits die Dinge zeigen, die leider aus aktuellem Anlass nicht vor Ort zu sehen sind, aber auch einen besonderen Blick hinter die Kulissen des Museums bieten.

Wenn der Prophet nicht zum Berg kommen kann, dann muss der Berg eben zum Propheten, dachten sich die Museumsmitarbeiter. In den nächsten Wochen werden deshalb einige Videos mit museumspädagogischem Programm auf den Video-Kanal des Museums hochgeladen und über die Website sowie soziale Medien verbreitet.

Die Zuschauern können Bundesfreiwilligendienstlerin Franca Eisele, die seit letztem Jahr in Wolfegg mit anpackt, über die Schulter schauen und sehen, was die junge Frau tagtäglich im Museum tut. Die Kamera begleitet sie auch beim Füttern der Museumstiere und zeigt Wissenswertes zu deren Lebensweisen und Bedürfnissen.

Weitere Einblicke in das Museumsgeschehen werden in den nächsten Wochen folgen, so die Pressemitteilung. So lernen interessierte Zuschauer etwa, wie man Butter selbst machen kann, oder welche Spiele die Großeltern als Kinder gespielt haben.

„Wir sind noch da. Auch wenn wir gerade nicht öffnen dürfen. Und wir arbeiten weiter für unser Publikum – auch und gerade jetzt“, sagt Museumsleiterin Tanja Kreutzer. „Gerade Familien, die zu unseren häufigsten Besuchergruppen zählen, trifft die aktuelle Krise besonders hart. Hier möchten wir als Bauernhausmuseum einen Beitrag leisten. In manchen Videos zeigen wir auch, wie sich die Freizeit in der Familie mit wenig Aufwand sinnvoll und erlebnisreich gestalten lässt – ohne viel Vorwissen. So manches alte Spiel macht auch heute noch Spaß. So überbrücken wir die Zeit, bis wir uns hoffentlich bald alle im Bauernhaus-Museum wiedersehen.“